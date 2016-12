EUA vão reforçar arsenal nuclear em resposta a outros países

As estimativas sobre arsenais nucleares da organização Arms Control Association (relativas a 2016) indicam que a Rússia terá atualmente 7.300 ogivas nucleares, contra as cerca de 7.100 dos Estados Unidos. A França terá 300 ogivas, China 260 e o Reino Unido outras 215.



Os outros países que terão ogivas nucleares - segundo a mesma fonte - são o Paquistão (140), a Índia (110), Israel (80) e a Coreia do Norte (oito).



Ainda na manhã de hoje, uma jornalista da cadeia norte-americana MSNBC, Mika Brzezinski, noticiou que o presidente eleito tinha acabado de lhe dizer, por telefone e sem estar ainda a gravar, que "se fosse preciso" os Estados Unidos fariam "uma corrida ao armamento" nuclear.



"Vamos ultrapassá-los em todas as etapas e vamos sobreviver", terá dito Trump à margem de uma entrevista com Brzezinski.



Spicer escusou-se a esclarecer os novos comentários de Trump, afirmando que se tratou de uma "conversa privada".



"Donald Trump fará o que for preciso para proteger o país e se um outro país ou países quiserem ameaçar a nossa segurança, a nossa soberania, ele fará o for necessário", realçou ainda Spicer.



Questionado sobre se isso quer dizer que Trump admite usar o armamento nuclear, Spicer respondeu: "Não, (isto quer dizer que) ele não descarta qualquer eventualidade".



Um porta-voz do presidente eleito norte-americano esclareceu hoje um comentário do próprio Donald Trump - que propôs aumentar o arsenal nuclear do país -- afirmando que os Estados Unidos apenas o farão em resposta a outros países."Há países em todo o planeta que neste momento falam em aumentar as suas capacidades nucleares. E os Estados Unidos não vão observar isso de longe e permitir que tal aconteça sem agir em conformidade", declarou na CNN Sean Spicer, futuro secretário de imprensa da Casa Branca e porta-voz do próximo presidente.A mais recente declaração sobre um reforço dos arsenais nucleares por parte de líderes das potências atómicas surgiu na quinta-feira, e pertence a Donald Trump.