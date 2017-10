Ex-assistente do Preço Certo aparece em vídeo ousado

'Making of' de sessão fotográfica mostra Lúcia Custódio com pouca roupa.

A ex-assistente do Preço Certo, Lúcia Custódio, é protagonista de um vídeo publicado no Youtube do making of de uma sessão fotográfica muito ousada.

A modelo, de 30 anos, aparece de lingerie em poses sensuais e a certo momento até parece estar totalmente nua.

Já anteriormente Lúcia Custódio tinha protagonizado algumas sessões fotográficas mais atrevidas para revistas masculinas.

A jovem foi assistente de Fernando Mendes durante sete anos onde fez dupla com Lenka. A modelo saiu agora do programa da televisão pública dando lugar a Teresa Medeiros, de 33 anos.