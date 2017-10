Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-concorrente do 'Love on Top' afirma que teve sexo com Ronaldo

No fim, Natacha diz que o craque português lhe deu 300 euros para o táxi.

01:30

Natacha Sofia, ex-concorrente do programa ‘Love on Top’, da TVI, garante que teve relações sexuais com Cristiano Ronaldo, em Lisboa. Em entrevista à ‘TV Guia’, a jovem, de 21 anos, explica como tudo aconteceu.



"Decidi mandar-lhe uma mensagem privada pelo Instagram. Não escondo que sempre foi com o intuito de nos envolvermos sexualmente", diz, acrescentando que CR7 a "surpreendeu" e que não acredita que seja "gay".



Nunca mais falaram e a jovem sente-se "abandonada".