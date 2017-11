'Ex' de Bruno de Carvalho sofre pela filha

Cláudia Dias Gomes não quer dividir a filha na Consoada.

Por Carolina Pinto Ferreira | 01:30

A pouco mais de um mês do Natal e divorciada de Bruno de Carvalho desde 30 de dezembro do ano passado, Cláudia Dias Gomes já sofre com a possibilidade de ter de ‘dividir’ a filha na Consoada com o ex-marido.