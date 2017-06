‘Ex’ de marido de Kardashian "sem tempo para pénis"

A polémica modelo e ex-stripper Amber Rose, que na semana passada deu que falar ao mostrar-se sem cuecas, afrima agora nas redes sociais que está "sem tempo para pénis", lamentando que "já passaram seis meses desde o início de 2017" e ainda não fez sexo.

A norte-americana, de 33 anos, que namorou com Kanye West, marido de Kim Kardashian, e que foi casada com o rapper Wiz Khalifa, com quem tem um filho, insiste que não tem tanto sexo quanto o público imagina.

"O mundo acha que eu tenho orgias o dia inteiro e que estou com homens fantásticos, porque sou sexualmente confiante e tenho uma imagem positiva do meu corpo. Mas na realidade sou uma mãe a tempo inteiro e ainda sou empresária. Por isso, literalmente, estou sem tempo para pénis".

Na polémica fotografia divulgada pela modelo e empresária na semana passada, Amber Rose mostra os pêlos púbicos. Depois da fotografia ter sido removida por violar as regras de publicação no Instagram, Amber assume que tudo o que queria era "criar um movimento" contra a depilação na zona genital.

