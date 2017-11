Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Ex’ de Neymar rendida a José Fidalgo

Imprensa brasileira sugere cumplicidade entre ator e Bruna Marquezine.

Por Vânia Nunes | 10:00

Chegou ao Brasil há cerca de um mês e já está a quebrar corações. José Fidalgo nem sequer hesitou quando foi desafiado a protagonizar a nova novela da Globo, ‘Deus Salve o Rei’, ao lado da estrela brasileira Bruna Marquezine.



Uma mudança profissional, mas, ao que parece, está a ter implicações também no plano pessoal. É que o clima de cumplicidade do ator de 38 anos com a ex-namorada de Neymar, de 22, nas gravações não tem passado despercebido.



De acordo com o jornal ‘Extra’, José Fidalgo e Bruna Marquezine estão cada vez mais próximos e a relação intensa que têm na trama poderá vir a passar para a vida real.



"A atriz não tem escondido o seu encantamento pelo galã da Terrinha. A química ficou ainda mais evidente na cena de romance que os dois gravaram na última terça-feira, numa fria cachoeira, em Angra dos Reis. Na hora de gravar, Marquezine nem se importou com a temperatura.



Pelo contrário: ela chegou a dizer que a água estava quente", pode ler-se na publicação brasileira, que conta ainda que, durante as cenas, os dois estiveram seminus. As gravações estão a decorrer a um ritmo intenso, mas a novela ainda não estreou. No entanto, já foi divulgada uma foto de um beijo escaldante, que tem deixado os seguidores de Marquezine e de Fidalgo curiosos.



A atriz está completamente livre para amar desde junho, quando acabou o namoro polémico e instável com Neymar. Já o ator está com o coração dividido. É que, antes de se mudar de armas e bagagens para o Rio de Janeiro, mantinha uma relação com Oceana Basílio.



O namoro não chegou a ser assumido publicamente, mas os dois atores nunca se esconderam dos amigos. Inclusivamente, este verão, Fidalgo passou férias no Algarve com a família da companheira. Quando surgiu a proposta da Globo, Oceana já estava ligada à nova novela da SIC ,‘Paixão’, e ficou claro desde o início que não iria acompanhar o namorado nesta nova aventura.



Quem já fez questão de ir ter com José Fidalgo ao Brasil foi a ex-mulher, Fernanda Marinho. A empresária levou o filho que tem em comum com o ator, Lourenço, de quatro anos.