'Ex' de Ronaldo surge de aliança

Irina Shayk e o ator, juntos desde 2015, terão casado em segredo.

16:18

Irina Shayk, ex-namorada de Cristiano Ronaldo, publicou uma foto no Instagram em que aparece com uma aliança de casamento na mão esquerda.



Esta publicação, feita há dois dias, fez com que os internautas e a impressa internacional começassem a especular sobre um possível casamento secreto entre Irina e o atual namorado, o ator Bradley Cooper. Nos comentários é possível ler-se mensagens de felicitações assim como algumas interrogações sobre o enlace entre as estrelas.

O casal foi, desde o início, muito discreto no que toca à relação dos dois, mas este descuido poderá ter revelado o segredo de se terem casado no início do ano, uma vez que o dedo em que aparece a aliança é o mesmo dedo onde Irina usava o anel de noivado, feito de diamantes e esmeraldas.

A fotografia poderá ter sido uma forma original que o casal encontrou para divulgar a mais recente união. De acordo com a Revista Hola, que teve acesso a algumas fotografias recentes do casal, Irina e Brad terão mesmo dado o nó no maior secretismo e mostram-se mais cúmplices e apaixonados do que nunca.

A modelo russa, de 32 anos, e Bradley Cooper estão juntos desde 2015 e têm uma filha em comum, Lea de Seine Shayk Cooper, de 10 meses.

Até ao momento, nenhum dos dois confirmou ou desmentiu os rumores de união.





