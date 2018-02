Fernanda assistiu à última partida no estádio.

Por Vânia Nunes | 01:30

O casamento de Jorge Nuno Pinto da Costa e de Fernanda Miranda terminou em 2016, mas a paixão da empresária pelo FC Porto mantém-se. Depois de um período em que esteve afastada do Estádio do Dragão, Fernanda regressou às bancadas e partilhou uma imagem do jogo de domingo à noite, contra o Rio Ave, com os seguidores do Instagram.