Ex-namorado de Maria Leal confessa já se ter prostituído

Ex namorado de Maria Leal confessa já se ter prostituido

Ex de Maria Leal canta no Manhã CM

Durante o programa desta terça-feira, Maria Leal falou sobre a relação de uma semana que teve com o jovem e este, em direto nas redes sociais, decidiu defender-se. "Foram contar coisas sobre mim à Maria e ela acabou comigo. Mas acabei de saber que não foi por este motivo [que acabou a relação]. Foi porque ela sabia que ia àe que eu ia descobrir coisas sobre ela", disse o jovem durante a gravação.Segundo Sérgio, Maria Leal disse ter 29 anos e tem 50. Disse também ter uma filha de 5 anos e tem 4 filhos, um deles com cerca de 20 anos. "Ou seja, eu estive com uma pessoa de 50 anos quase com idade para ser minha avó", afirma Sérgio."Foram dizer à Maria que eu era bissexual e eu disse que sim", revela Sérgio que desmente os boatos de que se aproximou da cantora para ter fama.No entanto, Sérgio não deixa de referir que "a Maria é uma pessoa humilde, simpática, divertida" e que ainda gosta da cantora.