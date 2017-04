O que achou desta notícia?







A recuperar das agressões que sofreu e que a levaram a ser examinada no Hospital de São José, em Lisboa, Luísa Beirão vê-se agora confrontada com a decisão do ex-namorado em pedir uma ordem de restrição que a mantenha longe de si e da sua filha, que é menor.