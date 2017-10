Ex-Pussycat Doll diz que banda era uma "rede de prostituição"

Kaya Jones, ex-membro da da banda The Pussycat Dolls, revelou que foi vítima de abusos sexuais enquanto fazia parte da banda e que o grupo musical não passava de uma rede de prostitutas que cantavam.

"Eu não estava numa girls band, estava numa rede de prostituição. Por acaso cantávamos e éramos, enquanto os nossos ‘donos’ faziam dinheiro connosco", escreveu a cantora na sua conta do Twitter.





My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $