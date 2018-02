Excedente do comércio externo de bens da zona euro recua em 2017 para 238 mil ME

Por Lusa | 10:00

A zona euro registou em 2017 um excedente da balança comercial de bens de 238,1 mil milhões de euros, abaixo dos 265,2 mil milhões no ano anterior, revelam dados hoje divulgados pelo Eurostat.

No conjunto da União Europeia, o excedente do comércio externo de bens fixou-se no ano passado nos 25 mil milhões, o que também representa um recuo face a 2016, quando o mesmo atingiu os 32 mil milhões, aponta o gabinete oficial de estatísticas da UE.

Relativamente ao espaço da moeda única, o Eurostat aponta que, entre janeiro e dezembro de 2017, as exportações de bens para o resto do mundo cresceram 7,1 por cento em termos homólogos (face aos 12 meses de 2016), mas as importações registaram um aumento superior, de 9,7%, o que explica o recuo no excedente comercial.