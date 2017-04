Explosão de primavera em Vermont

Os apreciadores das duas rodas podem pedalar em paisagens únicas no ‘Burlington Bike Path’ e os turistas mais bucólicos adorarão o por do sol na marginal da cidade.



Nos arredores de Burlington fica a tranquila cidade de Richmond, com apenas 4 mil habitantes e uma única atração. Trata-se da igreja circular, uma peculiar construção do século XIX, que está classificada como património histórico dos Estados Unidos. A configuração redonda deste local de culto explica-se pelo facto de além de igreja o edifício ter servido igualmente de lugar de reunião da comunidade.



De volta à estrada é tempo agora de rumar a Norwich, uma pequena e próspera terra perto do vizinho estado de New Hampshire. O Museu da Ciência, em Monshire, merece uma visita especialmente se viajar com crianças, mas o espaço tem atividades para todas as idades. O mercado dos lavradores é outra das atrações, sobretudo se os produtos frescos e artesanais da terra são coisas que lhe despertam os sentidos.



Aqui perto, percorrendo a estadual 91 chegamos a Brownington. É o local para visitarmos o ‘Old Stone’, um museu instalado num imóvel que integra a vila histórica e onde podemos conhecer as origens do Vermont.



Aqui nunca chove

Num recôndito troço do rio Lamoille fica uma das mais peculiares atrações do Vermont. A ponte coberta do pescador é uma travessia ferroviária erguida na primeira década do século XX e escapou à anunciada demolição no final da década de 60, depois de ter sofrido obras de remodelação. É agora uma das muitas pontes cobertas do formoso estado norte-americano. Não é a única a cruzar o Lamoille.



Em Montgomery há, pelo menos, uma ponte coberta de madeira ainda aberta à circulação automóvel. Estima-se que existam, só no estado do Vermont, perto de uma centena destas construções. É a região no país que detém o maior número deste género de infraestruturas sendo, por isso, uma das principais atrações do estado. Estão na sua maioria protegidas por leis estaduais de defesa do património histórico dos Estados Unidos.



Haverá poucos lugares nos Estados Unidos onde a primavera se expressa de forma tão explosiva como no pequeno estado do Vermont. Acontece que esta terra abençoada pelos elementos é de todas as estações. No verão, os trilhos enchem-se de amantes da caminhada, no outono a queda da folhagem é das mais espetaculares da América do Norte e no inverno as pequenas e aconchegantes pistas de esqui enchem-se de cor à medida que as temperaturas vão descendo.Terra de florestas esmagadoras e lagos de rara beleza, numa visita ao Vermont é obrigatório passar pelas águas profundas do Willoughby. No lago, a quem muitos chamam a ‘Lucerna da América’, é possível fazer pequenos cruzeiros ou mergulhar nas águas transparentes de Clive Park.No Vermont, nem as grandes cidades estão longe da natureza. Primeiro porque não são propriamente grandes urbes e, depois, pelo facto de a natureza ser esmagadora em todo o lado. Burlington exibe o título de maior cidade do segundo mais pequeno estado da América. A vida universitária dá, há muito, o toque vibrante que Burlington tem para oferecer ao visitante.