Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fábrica dos sapatos de Cristiano Ronaldo à beira da falência

CR7 desistiu de produzir sapatos não desportivos.

16:56

Cristiano Ronaldo desistiu de produzir sapatos não desportivos e a Portugal Footwear, empresa que detinha a licença de conceção, produção e comercialização da CR7 Footwear, está à beira da falência.



"O contrato acabou no final do ano passado. Apresentámos um Processo Especial de Revitalização (PER) para a reestruturação da empresa. Vamos ter que redimensionar a empresa em função da nova realidade", explicou Paulo Gonçalves, CEO da Portugal Footwear.



Em 2015, recorde-se, o futebolista lançou a marca de sapatos em Milão, Itália, e elogiou a indústria portuguesa de calçado. Hoje, o site tem apenas para venda sapatos da coleção de inverno de 2016.