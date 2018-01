Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fábrica Porto Formoso lança chá biológico

É a primeira produção certificada da ilha de São Miguel.

Por Edgardo Pacheco | 10:00

A cultura do chá nos Açores foi quase sempre feita sem recurso a fertilizantes, herbicidas ou pesticidas de síntese, mas uma coisa é dizer-se isso, outra, bem diferente, é ter uma entidade externa a garantir a idoneidade do selo biológico.



Neste sentido, o chá da fábrica Porto Formoso é o primeiro chá biológico dos Açores - que o mesmo é dizer, numa escala de produção regular, o primeiro chá biológico da Europa. Numa altura em que o consumo de produtos bio cresce a um ritmo galopante (20% ao ano), esta é uma estratégia inteligente por parte de José António Pacheco, responsável pelo projeto familiar Porto Formoso. E a juntar a este notícia, saliente-se que a referida fábrica tem no mercado um novo lote de chá - o Azores Home Blend, que vem com uma história curiosa.



De há alguns anos a esta parte, a família Pacheco organiza uma colheita festiva em maio, convidando muita gente das redondezas da freguesia para participar.



A dada altura, José António Pacheco apercebeu-se que ainda existem algumas famílias com plantas de camelia sinensis próprias e destinadas à produção de pequenas quantidades de chá para consumo doméstico.

Na prática, para se fazer chá preto é só necessário ter folhas, algum jeito para enrolar as mesmas e, depois, um forno para secar as folhas oxidadas.



Vai daí lembrou-se de desafiar cerca de 20 famílias para, com a marca Porto Formoso, lançar o tal Azores Home Blend, que é, justamente, um lote de chás das diferentes pequenas produções familiares.



É uma bela ideia, visto que revela o interessa do produtor Porto Formoso pela história e pela cultura do chá nos Açores. Só temos pena da embalagem do chá não contar a história. Nada que não se possa corrigir numa futura embalagem.