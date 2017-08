Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Faço nudismo em praias desertas”, diz Paula Santos

Atriz fica em Portugal durante o verão e adora jantar fora em noites quentes.

12:36

Paula Santos tem 35 anos e estreou-se como atriz em 2006. Já integrou o elenco de várias novelas como ‘As Poderosas’ ou ‘Sol de Inverno’, da SIC.



No ano passado estreou-se em teatro, ao protagonizar a peça ‘Sala de Espera’ e, há dois anos, começou a dedicar-se à escrita de curtas-metragens.



- Onde costuma passar as férias de verão?

– Há muito tempo que não saio de Portugal no verão. Tiro sempre uma semana e vou até à costa alentejana ou ao Gerês.



- Qual é a sua praia preferida?

– Adoro praias escondidas, sem confusão, como por exemplo a praia do Abano, a seguir à praia do Guincho. Também gosto muito da praia das Maçãs, em Sintra.



- Praia ou piscina?

– Piscina. A areia faz-me confusão.



- Água quente ou fria?

– Água fria para limpar a alma.



- O que não pode faltar no seu saco de praia?

– Protetor solar, spray para o cabelo, água, um livro e o telemóvel.



- Almoçar fora ou jantar fora?

– Jantar fora. Adoro quando estão noites quentes. Além disso, é mais romântico.



- Quais são os seus cuidados de beleza?

– Como muita fruta, faço os meus próprios chás diuréticos e só apanho sol depois das 15H00.



- Fato de banho ou biquíni?

– Gosto de biquínis e de triquínis. Não acho que os fatos de banho sejam muito estéticos. Além disso, o bronzeado não fica tão bom porque tapam a barriga.



- Gosta de fazer topless?

– Cada vez mais evito. Quando era mais nova fazia. Não gosto muito de me expor, principalmente porque tenho o peito um bocadinho grande. Mas se for em praias desertas até nudismo faço.



- Sexo no verão é melhor?

– Não. Até é menos prazeroso por causa do calor.



- Viagem mais romântica que já fez?

– A Paris.



- Resort de luxo ou viagem de mochila às costas?

– Viagem de mochila às costas.



- Se tivesse um bilhete de ida, qual seria o destino?

– Tailândia.



- Complete. O calor no verão é bom para...

– ...comer petiscos.