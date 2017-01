Família apoia Carla Andrino na luta contra o cancro

O que achou desta notícia?







Aos 50 anos, Carla Andrino enfrenta um dos momentos mais difíceis da sua vida, ao lutar contra um cancro na mama, que lhe foi diagnosticado há cerca de três meses. Desde então, a atriz já passou por uma mastectomia e irá começar, em breve, os tratamentos para combater a doença. Uma altura delicada em que tem contado com o apoio da família, nomeadamente do marido, o pianista Mário Rui. "O Mário tem sido incansável, assim como toda a família. E esse mimo e esse carinho têm ajudado a Carla a não se ir abaixo nesta fase tão dolorosa. Está muito otimista e acredita que vai vencer. É uma mulher de força e garra", diz fonte próxima da atriz, que conta no seu currículo com participações em projetos como ‘Malucos do Riso’ (SIC) e ‘Prédio do Vasco’, ‘Batanetes’, ‘Espírito Indomável’ e ‘Doce Tentação’ (todos da TVI).