Família de Ronaldo viaja de jato até à Madeira e leva Bola de Ouro

Avião privado do craque português levou clã Aveiro e aterrou na ilha esta tarde.

20:24

Já cheguei a minha ilha maravilhosa Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) a 28 de Dez, 2017 às 9:11 PST

A família de Cristiano Ronaldo viajou, esta quinta-feira no jato privado do craque português até à ilha da Madeira. O clã Aveiro trouxe a Bola de Ouro recebida este ano pelo jogador que deverá ser exposta no Museu CR7.As imagens da família no interior da aeronave e da Bola de Ouro foram publicados no Instagram de Katia Aveiro."Este é o teu lugar. Chegamos à ilha", escreveu a irmã de Cristiano.Noutra imagem é possível ver Cristianinho e Dinis - sobrinho de Ronaldo - na zona de recolha de bagagens do aeroporto.Também Dolores Aveiro já publicou uma imagem na rede social onde revela: "De recordar que Ronaldo passou o Natal com a família na sua casa em Madrid. Ao início da noite, Ronaldo publicou uma imagem no Facebook do seu hotel Pestana CR7, no Funchal.