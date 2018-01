Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família real britânica despede fotógrafo após escândalo

Mario Testino está a ser acusado de assédio.

08:52

Depois de ter sido dispensado pela 'Vogue' na sequência das denúncias de assédio sexual a várias modelos e atrizes de Hollywood, agora foi a vez de a família real britânica também agir contra o fotógrafo Mario Testino.



De acordo com o ‘The Telegraph’, a rainha Isabel II dispensou aquele que sempre foi o seu fotógrafo oficial e que iria também fazer o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle.



Testino foi o responsável pelos últimos retratos oficiais de Diana de Gales antes da sua morte, em 1997.



Também fotografou o casamento de William e Kate, em 2010, assim como o batizado de Charlotte, em 2015.