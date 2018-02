Famosas aderem à moda dos adesivos nos mamilos durante o Carnaval

Cleo Pires e Aniita optaram por looks ousados.

"É Carnaval, ninguém leva a mal". E é isto que muitas celebridades devem ter pensado no momento de escolher o look para o Entrudo deste ano. Ao optar por um dos acessórios tendência do Carnaval brasileiro de 2018: os tapa mamilos.

Anitta, Cleo Pires, Aline Fanju, Giselle Batista e Renata Kuerten são apenas algumas das famosas que optaram por mostrar os seios durante a folia tapando apenas os mamilos.

Os adesivos para mamilos viraram moda no Carnaval deste ano no Brasil. São vendidos em diferentes formatos e cores e podem ser encontrados a partir dos 2 euros.