Rita Pereira aproveitou uma pausa no trabalho para viajar com o namorado e tem feito furor pela excelente forma física que exibe em biquíni. Mas não é a única.

Por Vânia Nunes | 08:44

Rita Pereira continua a desfrutar ao máximo da viagem romântica com o namorado, Guillaume Lalung, pelas Caraíbas, e tem feito questão de partilhar alguns momentos das férias com os seguidores. Mais do que pelas paisagens paradisíacas que divulga, a atriz de 35 anos tem dado que falar devido ao corpo que exibe.