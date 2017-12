Rita Pereira e Jessica Athayde estão a namorar em destinos paradisíacos.

Por Rute Lourenço | 07:37

O fim de ano é, para muitos, altura de fazer as malas e rumar ao calor. Várias famosas juntaram-se aos portugueses que decidiram viajar nesta altura do ano e, nas redes sociais, têm publicado fotografias de fazer inveja a quem vai passar o Réveillon enrolado no cobertor.