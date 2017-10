Famosos abrem o armário em evento solidário

O evento "Hang in There" acontecerá no próximo sábado no Amoreiras Shopping Center, em Lisboa.

14:58

Pelo segundo ano consecutivo, várias personalidades portuguesas vão dar a cara no evento solidário "Hang in There", que acontecerá no próximo sábado, dia 21 de outubro, no Amoreiras Shopping Center, em Lisboa. Os famosos vão abrir os armários e escolher peças de roupa para vender ao público. Todo o valor angariado será entregue a instituições de solidariedade.



Este ano são várias as celebridades que se juntam ao projeto. Rita Pereira, Carolina Patrocínio, Benedita Pereira, Manuel Luís Goucha, Richie Campbel ou Dengaz, são alguns nomes que aceitaram o convite e que vão estar, entre as 10h00 e as 22h00, no espaço comercial.



"As roupas continuam a ser transformadas em donativos e a totalidade do valor vai inteiramente para instituições de solidariedade escolhidas pelas figuras públicas ou marcas que as doaram", pode ler-se no site do Amoreiras Shopping Center. O objetivo do evento é "dar a oportunidade aos seus fãs de poderem comprar peças de roupa e acessórios com história e de qualidade, a preços mais baixos e que ajudam diretamente uma instituição escolhida".



A entrada é livre e é feita por ordem de chegada. "Não há possibilidade de compra com multibanco nem de devolução da roupa escolhida", é a nota deixada pela organização.