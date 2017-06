Famosos defendem Salvador Sobral contra críticas

Salvador Sobral foi quem terminou o concerto solidário de terça-feira, dia 27, que reuniu 25 artistas no Meo Arena.

Durante a interpretação do tema vencedor do festival Eurovisão, 'Amar Pelos Dois', Salvador Sobral protagonizou um momento insólito, que não deixou ninguém ficar indiferente.

"Sinto que posso fazer qualquer coisa que vocês aplaudem. Vou mandar um peido para ver o que é que acontece", disse o artista na altura.

Nem todos gostaram da intervenção do cantor e houve quem o criticasse. No entanto, algumas figuras pública já entraram em sua defesa, como é o caso de Ana Bola.

"Desejo muitas felicidades a todos. Continuem com a destilação do veneno, que eu vou ali já venho. Até", lê-se numa imagem publicada na sua conta do Facebook.

Por sua vez, Eduardo Madeira também fez questão de comentar o assunto na sua página do Facebook: "O Salvador disse um palavrão na missa e as beatas estão danadas".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito