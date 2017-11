Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famosos festejam Halloween

Noite das bruxas faz furor.

08:24

A noite foi de festa e foram muitas as caras conhecidas que fizeram questão de se vestir a rigor para entrar no espírito do Halloween.



Nani deu o exemplo. O futebolista juntou-se à mulher, Daniela, e ao filho, Lucas, para formarem uma "família de esqueletos".



Também Daniela Ruah e David Paul Olsen festejaram em família. A atriz vestiu-se de bombeira para prestar uma homenagem a estes profissionais.



Andreia Dinis quis ser uma bruxa e o disfarce fez sucesso nas redes sociais.



Neymar também deu que falar com uma versão de ‘Joker’ na noite mais assustadora do ano.