Famosos prontos para 2017

Foi com muita alegria e animação que os nossos famosos entraram em 2017. Em Portugal ou em destinos paradisíacos, como México ou Brasil, foram várias as figuras públicas que fizeram questão de partilhar com os seguidores a forma como se despediram do velho ano.