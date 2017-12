Famosos reagem ao nascimento prematuro das gémeas de Luciana Abreu

Figuras públicas já reagiram à notícia do parto antecipado da atriz.

Por João Monteiro de Matos | 01:30

Já se sabia que a gravidez de Luciana Abreu, de 32 anos, era de risco e pior cenário confirmou-se. As gémeas nasceram prematuramente este sábado à tarde e encontram-se neste momento na incubadora do hospital a lutar pela vida.

Daniel Souza está a acompanhar a mulher nestes momentos de angustia familiar.

Algumas figuras públicas já reagiram ao nascimento das filhas da cantora.

Maya (Apresentadora da CMTV)

Para a anfitriã do ‘Manhã CM’, foi com "surpresa" e "estranheza" que recebeu a notícia do nascimento das filhas de Lucy nesta altura. A apresentadora da CMTV considerou esta situação como "delicada, sobretudo para Luciana" e desejou "o melhor para as duas meninas".

Luísa Jeremias (Diretora site ‘Flash!’ e revista ‘Tv Guia’)

A responsável das publicações ‘Flash!’ e ‘Tv Guia’ saudou a atriz da SIC pelo nascimento das suas filhas e salientou que o "importante, neste momento, é que as meninas estejam bem". Relembrou que este parto só deveria acontecer em finais de fevereiro. Luísa Jeremias considerou este parto um "susto e um presente de Natal".

Duarte Siopa (Apresentador da CMTV)

O apresentador do ‘Flash!Vidas’ disse que "ninguém estava a contar" com nascimento das filhas da eterna ‘Floribela’ nesta altura. O ex-relações públicas relembrou a vida pessoal e profissional da artista nos últimos tempo, destacando os desentendimentos com o ex-companheiro, Yannick Djaló, o cancelamento de concertos e a retirada precoce da novela ‘Espelho d’Água’ da estação de Carnaxide, que pode ter influenciado este parto prematuro. Apesar da situação instável das meninas, Siopa acredita que as "bebés vão sobreviver".

Rui Teixeira (Editor site ‘Flash!’)

O jornalista do grupo Cofina saudou Luciana pela chegada das gémeas e elogiou a artista por ter sido ela, nas plataformas sociais, a dar a notícia aos seus seguidores.