Várias celebridades mascaram-se para festas com amigos.

Por Rute Lourenço | 08:22

O Carnaval não é só para os mais novos e, de Norte a Sul do País, foram muitas as festas dedicadas à magia desta época do ano. Na altura de escolher o disfarce para se divertirem nos eventos mais badalados, os nossos famosos estiveram à altura e surpreenderam com fatos arrojados, muito elogiados pelos fãs.