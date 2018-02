Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fátima Lopes deixa recado ao ex-marido

Apresentadora aponta o egoísmo como um problema no amor.

11:43

A propósito do Dia dos Namorados, Fátima Lopes publicou um texto no seu blogue dedicado ao amor. Nas suas palavras, deixa um recado ao ex-companheiro, Luís Morais, com quem esteve casada durante 12 anos.



"No que toca ao amor entre duas pessoas é preciso que os dois queiram de verdade viver e construir algo juntos. Sem essa sintonia é impossível. Já diz o povo, ‘um não consegue o que dois não querem’. E, quando um dos elementos do casal progressivamente se desliga, chega a solidão acompanhada(o), que é um sentimento profundamente desgastante", considera.



"Amor e egoísmo não casam bem numa relação. Amar é estar disponível para o outro, é sentir prazer por o fazer feliz, é não cobrar".



Entretanto, a apresentadora, de 48 anos, também mostrou o seu lado mais ousado, ao partilhar com quem a segue dicas de sedução para apimentar relações como massagens a dois, noites fora de casa ou oferecer lingerie sexy à amada.