FeelViana alia praia, lazer desporto

Nessa perspetiva, o FeelViana, que abriu as portas no início de maio, permite aos hóspedes experimentar trilhos de montanha, estrada e areal em bicicleta, kitesurf, stand up paddle, windsurf, surf, bodyboard, ioga, pilates, stretching e vela.Este original hotel, decorado de forma funcional e minimalista, tem restaurante, bar, lounge terrace sobre a praia, piscina exterior e interior e, ainda, um wellness&spa com massagens, sauna, banho turco, sala de ioga e ginásio.Os preços, em época baixa, fixam-se nos 95 euros por quarto e 138 euros por bungalow; 200 euros no verão. n

Custou seis milhões de euros mas, graças à filosofia assente num exemplar casamento entre o ambiente e o desporto, mereceu um significativo apoio europeu, ao abrigo do Programa 2020.A esquina onde o mar começa, após a foz do rio Lima para Norte, foi o local escolhido para a instalação do FeelViana. Porquê? Porque é um lugar de rara beleza e porque a praia é das melhores do mundo para os desportos náuticos.Uma unidade de luxo, quatro estrelas superior, com 45 quartos (15 dos quais suites) e nove bungalows, que se afirma como o primeiro "hotel desportivo" de Portugal.