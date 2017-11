Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fenómeno running está cada vez mais na moda em Portugal

Lisboa é a capital da corrida com um número global de 90 381 participantes.

Por Mário Figueiredo | 10:30

Ninguém tem dúvidas de que o fenómeno running veio para ficar em Portugal. Um estudo da Runnics revela a evolução das provas de estrada e do trail, com um aumento total de provas e participantes em 17% entre 2015 e 2016. Há mais mulheres a correr.



O estudo realizado pela plataforma online de produtos de running teve como base as provas de estrada, trail e crosse (esta última continua a ser residual, apesar de ser a mais competitiva). A corrida de estrada registou um aumento de 11% no último ano, quer em participantes, quer em provas. Só em Lisboa, no último ano foram disputadas 93 corridas (é preciso não esquecer que um ano tem 52 semanas), o Porto tem vindo a aumentar os eventos e já soma 32. O terceiro distrito com mais provas é mesmo Setúbal, com 26 corridas. Já o trail tem tido uma subida galopante, mas altera o quadro geográfico. Faro acolheu 28 corridas, Braga 25 e Lisboa e Porto tiveram 23 eventos.



Quanto aos participantes, Lisboa domina. A nível global contou com 90 381 participantes, sendo seguido pelo Porto com 40 001 e por Braga, com 20 754. Um dado que não escapa neste estudo é o aumento da participação das mulheres neste tipo de eventos. Em 2014 houve um aumento de 20%, em 2016 de 24%.



Com tantas corridas, haverá certamente uma à sua medida e perto de casa. A participação neste tipo de eventos, além do divertimento, serve de incentivo para continuar a treinar com regularidade.



As provas de estrada são urbanas e começam na sua grande maioria nos 10 km, um primeiro passo para a meia-maratona e a maratona. Já os trails têm como média de distância os 28 km, disputados por trilhos e caminhos. Mas há mais curtos, os longos chegam aos 100, 200 e até 300 km. Antes de avançar para uma destas aventura é preciso treinar. Já são vários os clubes que se dedicam ao running e têm treinadores. Bons treinos!