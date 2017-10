Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernanda mostra carinho por Pinto da Costa

Brasileira não esquece presidente do FC Porto.

08:33

Fernanda Miranda, de 31 anos, lançou, na passada segunda-feira, o seu novo projeto, a Mi-Môh, uma coleção de sapatos, e mostrou-se orgulhosa do desafio.



A ex-mulher de Pinto da Costa – de quem está novamente próxima – falou, à margem do evento, sobre a loja e também sobre o líder dos dragões, por quem garante continuar a nutrir "respeito e carinho".



No entanto, afirmou também que para já não equaciona uma reconciliação com o presidente do FC Porto, de 79 anos.



Fernanda Miranda fez ainda saber que não esquece a história de amor com Pinto da Costa e o que de melhor passaram juntos.



Próximos em Lisboa

Depois de terem terminado o casamento há um ano, Pinto da Costa e Fernanda Miranda estão novamente próximos.



No jogo do FC Porto frente ao Sporting, a brasileira acompanhou o dirigente portista a Lisboa, mas não foi ao estádio, permanecendo no hotel.



Pinto da Costa colocou um ponto final no casamento com Fernanda Miranda há cerca de um ano, assumindo a relação com Sílvia Costa. Agora, está novamente próximo da brasileira, de 31 anos.