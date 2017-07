Fernanda Serrano tira novamente a aliança

Casamento de atriz em risco.

08.07.17

pub

Depois de Pedro Miguel Ramos ter garantido que estava tudo bem no casamento com Fernanda Serrano, a atriz volta a dar pistas de alguma tensão na união com o empresário ao surgir novamente sem o anel de compromisso.Durante a festa dos Emmy, em Lisboa, Serrano não usou aliança, mas preferiu não falar sobre os alegados problemas no casamento com Pedro Miguel Ramos, com quem tem quatro filhos.Foi no início deste ano que surgiram os primeiros rumores de que a relação de mais de uma década estava perto do fim. Apesar de as especulações terem sido desmentidas pelo casal, a verdade é que a tese de crise volta a ganhar força, após Serrano surgir sem aliança."Eles já passaram por muitas crises, como todos os casais, e nunca se separaram. Esta está a ser uma crise maior, mas para já não se pode falar de uma separação definitiva. Pelos filhos, só vão assumir um divórcio quando tiverem certezas", diz uma fonte.