Fiat Chrysler vai transferir produção de veículos pesados do México para os EUA

Por Lusa | 05:11

O grupo Fiat Chrysler vai investir mais de 1.000 milhões de dólares nos Estados Unidos e transferir a produção de veículos pesados no México, para o Michigan, em 2020, criando cerca de 2.500 empregos.

Em comunicado, divulgado na quinta-feira, o grupo Fiat Chrysler explicou que o investimento na fábrica de montagem dos modelos Warren, no estado do Michigan, e a transferência da produção da Ram Heavy Duty de Saltillo (México), tem lugar graças à reforma fiscal aprovada por Washington em finais do ano passado.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já reagiu ao anúncio do grupo Fiat Chrysler, com uma mensagem na rede Twitter em que agradece à empresa pela "decisão muito sábia".