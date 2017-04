Figuras de cera dos reis de Espanha alvo de crítica

O Museu de Cera de Madrid divulgou na terça-feira as novas figuras de cera dos reis de Espanha. Através das plataformas sociais, a instituição partilhou uma fotografia na qual figuram Filipe VI e Letizia Ortiz mas, ao contrário do esperado, as novas obras têm sido muito criticadas por parte dos espanhóis.

Segundo a imprensa espanhola, as estátuas de cera do rei e da rainha de Espanha são alvo de ferozes críticas pela falta de semelhanças com os membros da realeza.

"Estão mais velhos do que realmente são", "Estão horríveis" e "O autor das estátuas deve odiar os nossos reis" são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais da instituição cultural.

Esta não é a primeira vez que o Museu de Cera de Madrid é criticado pela reprodução de figuras públicas. As estatuas de Rafael Nadal, Mark Zuckerberg e Beyoncé também já foram alvo da comentários negativos por não se assemelharem às personagens reais.

