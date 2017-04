Filha de Madonna não faz depilação

A filha mais velha de Madonna, Lourdes Maria, esteve a aproveitar o sol esta terça-feira numa das praias de Miami, Flórida, e não foi a forma física o que mais chamou à atenção dos fotógrafos. Como mostram as imagens divulgadas pelo jornal Daily Mail, a jovem de 20 anos aparece com a depilação por fazer na zona das axilas.

Na companhia de alguns amigos, a filha da ‘Rainha da Pop’ continuou a bronzear-se, em biquíni, num dos areais mais famosos dos Estados Unidos da América e não se deixou intimidar com a presença de paparazzi que a fotografavam.

Esta já não é a primeira vez que Lourdes surge com a depilação por fazer nesta parte do corpo.

Em fevereiro do ano passado, após Madonna ter publicado nas redes sociais uma fotografia com pelos debaixo do braço, a filha seguiu o exemplo, e divulgou uma imagem idêntica à da mãe.

