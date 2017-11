Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filha de Mourinho celebra aniversário na Islândia

Matilde, rebento do treinador português, faz 21 anos.

14:12

Já começa a ser hábito na família Mourinho: uma viagem para celebrar aniversários. Desta vez, Matilde juntou um grupo de amigos, o irmão, José Mário, e o namorado, Danny Graham, e rumou a Grindavik, na Islândia.



Apesar de só comemorar hoje os 21 anos, a jovem começou os festejos mais cedo.



Na quinta-feira, fez as delícias dos seguidores ao partilhar imagens nas águas quentes da Lagoa Azul, próxima da capital, Reiquiavique.



"Feliz semana de aniversário", escreveu Danny no Instagram, identificando a namorada.



Recorde-se que por ocasião do aniversário do jovem, o destino escolhido para a festa foi Paris.