Joana namora com técnico-adjunto do Desportivo de Chaves e já não esconde paixão da família.

Por Rita Silva Resendes e Rute Lourenço | 01:30

Quase três anos depois de se ter divorciado de Filipe Pires, Joana Pinto da Costa volta a apaixonar-se. A filha do dirigente portista, de 29 anos, vive uma relação recente com Vítor Martins que, curiosamente, também está ligado ao mundo do futebol.