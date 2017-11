Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filha de Ronaldo ainda não é portuguesa

CR7 ainda não avançou com processo para Alana Martina ter dupla nacionalidade.

Por Ágata Rodrigues | 08:31

Cristiano Ronaldo ainda não terá tratado do processo para conseguir a dupla nacionalidade da filha.



Fonte do consulado português em Madrid revelou ao CM que o craque poderia resolver o assunto através de procuração, mas seria um processo muito mais demorado e que o português já se deslocou muitas vezes àquele espaço para resolver assuntos pessoais.



"Normalmente, para garantir alguma privacidade, o Cristiano Ronaldo prefere vir tratar de documentos num horário fora do expediente", explicou a mesma fonte.



Neste caso, para pedir a nacionalidade portuguesa da filha, teria que se fazer acompanhar também de Georgina Rodríguez, uma vez que não são casados.