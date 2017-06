Filha menor de Tony Carreira na autoestrada a 221km/h

A jovem foi notícia na semana passada por ter apresentado o namorado. Os dois surgiram numa fotografia tirada no baile de finalistas.

Sara Carreira, a filha mais nova de Tony Carreira, partilhou uma imagem nas redes sociais que está a causar polémica. A jovem, de apenas 17 anos, mostrou uma foto do velocímetro do carro em que seguia na autoestrada, que marcava 221km/h."Quando tens de ir para o norte de Portugal em uma hora. 221km/h", escreveu como legenda da imagem.Não se sabe quem estava ao volante do automóvel quando a filha do cantor captou a imagem nem quem seguia na viatura com Sara naquele momento.