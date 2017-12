Filhas de Lucy já nasceram e estão bem "dentro do possível"

Meninas "ficarão por algum tempo nas incubadoras a lutar pela vida".

23.12.17

As nossas filhas nasceram bem, dentro do possível para prematuras, com a graça de Deus. Vieram como que um presente de Natal antecipado", escreveu na rede social.





icarão por algum tempo nas incubadoras, a lutar pela vida, com o apoio dos médicos que a elas se vão dedicar", acrescentou.





foi internada de urgência durante a tarde deste sábado no Hospital de Cascais. "Neste momento, as gêmeas correm risco de vida, porque estão a sofrer do síndrome da transfusão feto-fetal", declarou a atriz nas redes sociais. "As gémeas nascerão dentro de algumas horas e lutarão pelas suas vidas", acrescentou.





Yannick Djaló, deu à luz este sábado as filhas gémeas da atual relação com o marido Daniel.

As filhas gémeas de Luciana Abreu nasceram prematuras este sábado. A notícia foi dada pela própria cantora na conta do Instagram. "As bebés "fDe recordar que Luciana AbreuA artista que já é mãe de Lyoncé e Lyannii, fruto da relação com o jogador