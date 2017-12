Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filhas de Lucy na maternidade para conhecer as gémeas

Lyonce e Lyannii estão aos cuidados de uma amiga da mãe. Bebés ainda correm risco de vida.

01:30

As filhas mais velhas de Luciana Abreu, Lyonce, de seis anos, e Lyannii, de cinco, foram visitar ontem à tarde a mãe, pela primeira vez, à maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, conhecendo assim as irmãs gémeas prematuras Lamour e Lavie, que se encontram na incubadora, correndo ainda risco de vida.



A acompanhar as crianças estiveram Odette Raposo, a taróloga a quem Lucy chama de ‘nova mamã’, e Ana Micaela. Nas redes sociais, a atriz agradeceu o apoio dos seguidores nesta altura da sua vida. Ana Micaela Medeiros e a cartomante Maria Odette Raposo, a quem Lucy chama de ‘nova mamã’, acompanharam as meninas da artista de ‘Espelho d’Água’, da SIC, à Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.



Luciana Abreu tem feito várias publicações nas redes sociais dando conta do seu estado clínico, bem como a evolução de saúde das suas filhas gémeas prematuras. A seu lado está sempre o recém-marido, Daniel Souza, pai das meninas