Filhas de Madonna dançam ao som de Cesária Évora

Stella e Estere, vestidas de igual, divertem-se a ouvir 'Sodade'.

18:20

Madonna tem habituado os seus seguidores à partilha de vários vídeos caseiros das viagens de carro em família. Desta vez, não foi excepção: a rainha da Pop colocou na sua conta do Instagram imagens das filhas gémeas a dançarem ao som de Cesária Évora.

No vídeo, Stella e Estere, de cinco anos, vestidas de igual, mostram-se divertidas a dançarem ao som de ‘Sodade’, da cabo-verdiana.





Sunday Mood...,,,,,,.,........ ! Celebrating Cesaria Evora! i Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a Out 29, 2017 às 8:47 PDT

De recordar que, Madonna esteve recentemente no Brasil para o casamento do seu produtor, onde causou grande polémica ao visitar uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro.