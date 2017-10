Filhas de Madonna treinam português a cantar funk brasileiro

Em poucas horas, a publicação da cantora encheu-se de comentários.

04.10.17

Madonna tem deliciado os seguidores com vários vídeos dos filhos. Esta quarta-feira, a cantora publicou um vídeo das filhas mais novas, Stelle e Estere, a cantar funk dentro do carro.

As filhas da cantora começam a dar os primeiros toques no português ao cantarem a música "Olha a Explosão", do artista brasileiro MC Kevinho.

A rainha da Pop escreveu "trabalhando o nosso português" na descrição do vídeo.

Em poucas horas, a publicação da cantora encheu-se de comentários. "Olha Madonna a ensinar as crianças a cantar funk. Maravilhosa!", escreveu um fã.

"Brasil ama-te Madonna, olha a Explosão", escreveu outro internauta.

Working on our Portuguese.........,,. ?? A post shared by Madonna (@madonna) on Oct 4, 2017 at 4:23am PDT