Filho de Cristiano Ronaldo chama "mãe" a Georgina

Alana Martina, quarta criança do craque, nasce durante o mês de novembro.

19:26

Esta sexta-feira, Cristiano Ronaldo e a família anunciaram o nome da próxima filha do craque português, num vídeo em direto do Instagram de CR7. A divulgação do nome da bebé tornou-se viral na internet, no entanto, um pormenor sobre Cristianinho está a apaixonar os internautas. O filho mais velho do jogador do Real Madrid tratou Georgina por "mãe".

Durante o vídeo, Cristianinho pediu ao pai para divulgar o nome da irmã, mas o 'melhor jogador do mundo' disse que não era ele quem iria dizer.

"Não digas! Não és tu! Quem vai dizer é a Gio", diz CR7. "Não, a mãe não quer dizer", respondeu Cristianinho, numa conversa dos dois durante o direto, a partir do minuto 20.





O nascimento de Alana Martina, acontecerá daqui a 25 dias, segundo Ronaldo, que verá assim a sua família aumentar com a chegada do quarto filho do jogador.