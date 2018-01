Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filho secreto de Julio Iglesias falsifica provas

Imprensa espanhola diz que amostras de ADN pertencem a outro filho do cantor.

O filho secreto de Julio Iglesias, Javier Sánchez, de 40 anos, contratou um detetive para recolher amostras de ADN e provar que é filho biológico do cantor e da portuguesa Maria Edite Santos, com quem teve um caso fugaz.



As análises foram feitas e deram 99,9% de certezas da paternidade.



Contudo, e segundo avança o jornal ‘El País’, as amostras de ADN apresentadas em tribunal por Javier foram falsificadas e pertencem a Julio José, filho biológico de Iglesias, tendo sido conseguidas pelo detetive através de 15 objetos deixados por este no lixo, como guardanapos, pastilhas e latas de refrigerantes.



O caso está entregue ao Tribunal de Primeira Instância de Valência e promete fazer correr muita tinta.