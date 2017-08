Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filipa de Castro diz que "sexo é muito melhor no Verão"

A Praia da Comporta é a sua preferida. Sonha ir ao Vietname e a Bali, na Indonésia.

08:24

- Onde costuma passar as férias de verão?

– Tenho por hábito passar duas a três semanas no Algarve, porque gosto muito do espírito e do convívio com os amigos que encontro. Depois, também gosto de descansar fora de Portugal alguns dias. Este ano, ainda não escolhi o país.



- Praia ou piscina?

– Praia. Leoa que é leoa adora praia, sol e mar.



- Qual é a sua praia preferida?

– A minha praia de eleição é a da Comporta. As dunas, o areal e a qualidade da água do mar conferem-lhe uma beleza natural única.



- Água quente ou fria?

– Morna.



- Fato de banho ou biquíni?

– Biquíni. Não gosto de ver marcas no corpo.



- O que não pode faltar na sua bagagem de verão?

– Havaianas, calções de ganga, tops, toalha de praia e biquínis.



- Quem é a melhor companhia para as férias?

– Os meus filhos [Bruna, de 17 anos e Tiago, de 15].



- Resort de luxo ou viagem de mochila às costas?

– Tenho a sorte de já ter conhecido e desfrutado de vários resorts de luxo, por isso preferia uma viagem de mochila às costas. Aliás, gostava muito de partir em breve para uma aventura do género.



- Já tem algum destino pensado?

– Gostava muito de conhecer o Vietname e Bali, na Indonésia. Levaria os meus filhos comigo, porque quero que conheçam outro tipo de culturas.



- Se tivesse um bilhete de ida, qual seria o destino?

– Bali.



- Gosta de fazer topless?

– Não, não gosto.



- Sexo no verão é melhor?

– Muito melhor.



- Qual foi a viagem mais romântica que já fez?

– Às Maldivas. É um lugar incrível.



- Complete. O calor no verão é bom para…

– A paixão!