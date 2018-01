Filomena Cautela faz publicação tocante onde recorda a mãe

Apresentadora coloca imagem com Catarina Furtado e Sílvia Alberto.

17:48

Filomena Cautela publicou, na manhã desta terça-feira, uma imagem onde surge com Catarina Furtado e Sílvia Alberto. A intenção era homenagear e recordar a mãe, que "adorava" as duas apresentadoras."Ainda sobre o dia de ontem... A minha mãe adorava a Catarina Furtado e a Sílvia Alberto e sempre que estou ao lado delas eu sei que "somewhere" ("em algum lado", em português) ela sorri", revela na legenda da imagem."Não sou destas coisas nestes fóruns mas acho que hoje isto deve ser público. Obrigada, maravilhosas, por me fazerem sentir sempre tão feliz", acrescentou.A imagem onde as três apresentadoras da RTP estão foi tirada esta segunda-feira, dia em que se realizou o sorteio para as semi-finais do Festival Eurovisão da Canção.Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Catarina Furtado e Daniela Ruah são as quatro apresentadoras da final da Eurovisão, que ocorre a 12 de maio.