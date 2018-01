Fiscal de transporte público é morto a tiro em São Paulo

Os autores do homicídio fugiram do local do crime e ainda não foram identificados.

Um homem foi morto ontem, por volta das 19 horas e 30 minutos, horário de São Paulo, por dois suspeitos que entraram armados numa padaria e atiraram três vezes contra a vítima. Os autores do homicídio dirigiram-se ao estabelecimento público em cima de uma moto. O Corpo de Bombeiros tentou salvar a vítima mas Wagner não resistiu aos ferimentos, perdendo a vida no local do crime.





A vítima, Wagner Rodrigues da Silva, de 35 anos, era fiscal dos transportes públicos para a empresa brasileira Viação Transwolff Transportes Urbanos . No momento em que foi executado, Wagner, estava a lanchar dentro de uma padaria na zona sul de São Paulo, perto do terminal onde estava parado o autocarro em que trabalhava.





As testemunhas presentes no local contaram à imprensa brasileira que os suspeitos de homicídio terão chegado na padaria de moto, um deles desceu do veículo, entrou na padaria, disparou contra a vítima e voltou rapidamente para a moto sem levar qualquer objecto de valor e sem ameaçar nenhuma das restantes pessoas presentes no local. Quando o bandido voltou a subir na moto, o companheiro arrancou rapidamente.





A identidade dos criminosos permanece desconhecida. No entanto, a polícia brasileira já fez um pedido oficial para obter as imagens das câmaras de segurança do local do crime, assim como as imagens captadas pelas câmaras de uma loja que está junto à padaria. O homicídio vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.