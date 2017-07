Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Formentera é joia de luxo das ilhas Baleares

Aqui tudo é bom. Haja dinheiro para gastar.

Por Ana Luísa Nascimento | 09:00

Praias de areia branca e água azul turquesa, festas ao pôr do sol, boa comida e boa bebida. Em Formentera tudo é bom. E tudo é caro. É o preço de um destino exclusivo, uma espécie de Caribe de luxo, sem multidões nem hotéis de pulseirinha. À ilha mais pequena das Baleares chega-se apenas de barco, a partir de Ibiza, a antítese deste paraíso, onde desembarcamos nas melhores praias do Mundo e onde o pôr do sol é o momento alto do dia. Sant Francesc, capital, é a maior povoação, onde se encontra a única igreja e muitas lojas apetecíveis. Ses Illetes e Cala Saona estão entre as mais bonitas das mais bonitas das praias. O Beach Club 10.7 é um sítio a não perder. Mas o melhor mesmo é não fazer planos, ir com dinheiro no bolso e viver Formentera.



Vespa para dar a volta à ilha e descobrir praias paradisíacas

Com apenas cerca de 20 quilómetros de extensão, a melhor forma de conhecer Formentera é de Vespa, uma imagem de marca da ilha, onde há mais motos que carros. Permite-nos ir mais além na descoberta de praias desertas, muitas vezes sem indicação e por caminhos estreitos de terra batida. A ilha é pequena, mas todos os dias há uma praia nova por descobrir, de Cala Saona a La Mola ou de Es Calo a Migjorn. Nesta última zona, no sul de Formentera, é onde se situa a maioria dos bares de praia, como o famoso Blue Bar.



Destino de famosos

Dos futebolistas à realeza, de políticos a atores, muitos são os famosos que elegem Formentera como destino de férias. Mas, ao contrário dos turistas comuns, as celebridades chegam de iate, muitas vezes vindas de Ibiza, e são os próprios barcos dos bares que vão servi-los a bordo. E se é verdade que Formentera está para os espanhóis como Porto Santo está para os portugueses, não se pense que a ilha é escolhida apenas pelas celebridades de Espanha, como o matador Cayetano Rivera ou a socialite Isabel Presley. As modelos Kate Moss e Naomi Campbell ou Charlotte do Mónaco são apenas algumas das ‘habitués’ da ilha mais exclusiva das Baleares.